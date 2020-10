Onbekende inwoner uit Bovenkarspel wint 2,7 miljoen euro: 'wie zal het zijn?'

Op straat in Bovenkarspel lijkt niemand nog te weten dat de Lotto Jackpot gewonnen is door een dorpsgenoot. "Ik heb er nog niks over gehoord", is een veel gehoorde reactie bij het winkelende publiek.

Lotto maakt om privacy redenen de gegevens van de prijswinnaar niet bekend en dus blijft het gissen wie die jackpot gewonnen heeft. "Ik denk dat we wel nieuwsgierig zijn inderdaad. Dus als er mensen voorbij komen die wat meer weten proberen we wat los te frutselen", glimlacht de bloemiste van het dorp.

Toch zijn de meeste mensen het wel met elkaar eens wat ze met 2,7 miljoen euro zouden doen: op vakantie gaan of een auto kopen.