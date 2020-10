Defensie komt niet helpen in Zaans Medisch Centrum

ZAANSTAD - Door het stijgende aantal coronabesmettingen in Zaanstreek-Waterland is de regio gisteren van 'zorgelijk' naar 'ernstig' gegaan. Dat merken ze ook in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Het ziekenhuis heeft daarom het ministerie van Defensie om hulp gevraagd, maar die hebben laten weten niet te kunnen helpen. Volgens de woordvoerder 'is het niet te doen om alle regionale ziekenhuizen te ondersteunen'.

Woordvoerder Jolande van der Walle van het ZMC laat weten nog geen formeel antwoord te heben ontvangen over de hulpvraag. Ook burgemeester van Zaanstad Jan Hamming zei eerder al tegen NH Nieuws dat hij zich grote zorgen maakte over de volle afdelingen in ziekenhuizen: "Bij het Zaans Medisch Centrum en de Dijklander Ziekenhuizen moet men met man en macht werken. Het Zaans Medisch Centrum heeft gevraagd om de hulp van defensie om het werk te kunnen blijven doen. Dat is niet voor niets."

Over welke vorm van hulp aan defensie is gevraagd, kunnen de woordvoerders van zowel defensie als het ZMC niets zeggen. Tijdens de crisis in het voorjaar sprongen militairen van de geneeskundige dienst bij in de ziekenhuizen en zorginstellingen.

Te weinig mankracht

Defensie had de aanvraag van het Zaans Medisch Centrum al verwacht. Woordvoerder Majoor Drs. Peter de Bock vertelt: "Heel veel andere zorginstellingen en hospitalen hebben ook een aanvraag gedaan."

Door de vele aanvragen is het voor defensie niet haalbaar om op alle locaties te ondersteunen. Daarnaast helpen de bezuinigingen van de afgelopen jaren volgens De Bock ook niet mee. "We hebben te weinig mankracht."

De Bock vertelt dat er een landelijk punt zal komen om de hulpaanvragen te behandelen. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Voorbereiding voor meer opnames

Om de drukte aan te kunnen, worden naast de gevraagde hulp van defensie op dit moment volgens Van der Walle zogeheten 'buddy's' opgeleid. Dit zijn ziekenhuismedewerkers die op een andere afdeling werkzaam zijn, maar indien nodig op de intensive care ingezet kunnen worden.

Ook zal de gewone zorg afgeschaald worden, maar voor nu is dit nog minimaal; alleen orthopedische operaties worden afgezegd. Acute zorg gaat voor nu gewoon nog door.