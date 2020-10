Chroom-6 aangetroffen op 12 gebouwen op kazerneterrein Crailo

HILVERSUM - In de verf op twaalf gebouwen op voormalig kazerneterrein Crailo is het gevaarlijke chroom-6 aangetroffen. Bij één gebouw is het goedje ook aan de binnenzijde gevonden. Dat laat GEM Crailo, de organisatie die het terrein ontwikkelt, aan NH Nieuws weten.

Chroom-6 werd vroeger vooral gebruikt vanwege zijn roestwerende eigenschap. Het zit altijd ergens in verwerkt, zoals bijvoorbeeld verf. Inmiddels is bekend dat het schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot onder andere kanker, zo schrijft het RIVM op haar website. Het is dan ook verboden te gebruiken sinds 1994.

Crailo

Crailo staat bekend als voormalig kazerneterrein. In de Tweede Wereldoorlog werd het overgenomen door de Duitsers en twee keer door de geallieerden gebombardeerd. Na de oorlog is de kazerne weer opgebouwd en tot 1992 werd het gebruikt. In de jaren daarna was het terrein een asielzoekerscentrum. Nu zijn er plannen voor een compleet nieuwe duurzame woonwijk.