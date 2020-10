Stemming bij RKZ 'voorzichtig positief', IC gaat in de loop van de week deels open

BEVERWIJK - Het einde van de opnamestop op de Intensive Care van het Rode Kruis Ziekenhuis lijkt in zich. Volgens woordvoerder Sandra de Jong worden er naar verwachting in de loop van de week weer patiënten toegelaten.

Een week geleden werd in het ziekenhuis een patiëntenstop aangekondigd omdat er op de Intensive Care in totaal 15 medewerkers besmet waren geraakt met het coronavirus.

Volgens De Jong zijn nog niet alle medewerkers weer genezen. "Dan zouden we wel over een hele positieve situatie spreken. Naar verwachting kunnen een deel van de medewerkers deze week weer meedraaien in het rooster, en dat geeft ruimte om weer nieuwe patiënten op te nemen."

Wanneer de afdelingen weer volledig open kunnen is niet duidelijk.

Besmettingen

Hoe het kan dat zo'n relatief grote groep personeelsleden besmet is geraakt, is nog onduidelijk. Vorige week kondigde de woordvoerder aan dat daar onderzoek naar gedaan wordt.

De stop werd in de eerste instantie op zondag 4 oktober aangekondigd. Toen gaf het ziekenhuis aan dat een deel van het personeel besmet bleek en dat er 24 uur lang geen nieuwe patiënten werden toegelaten in het Brandwondencentrum en op de Intensive Care. In die 24 uur konden overige personeelsleden en patiënten die nog op de afdelingen lagen, getest worden. Een dag later werd het besluit met een week verlengd.

Het RKZ gaf toen al aan dat de zorg voor patiënten die al op de afdelingen lagen niet in het geding was. Er was genoeg onbesmet personeel beschikbaar om de zieken op te vangen.