Ruim twintig personeelsleden Dijklander besmet, geen impact op zorg

HOORN - Vierentwintig personeelsleden van het Dijklander ziekenhuis zijn besmet met het coronavirus. De personeelsleden zijn werkzaam op verschillende afdelingen waardoor de bezetting niet in het gedrang komt, benadrukt het ziekenhuis.

"Natuurlijk vinden wij dit zorgwekkend", aldus woordvoerder Esther Muusse. "Dit wil je liever niet als werkgever, maar alarmerend is het niet. Het aantal besmettingen ligt in verhouding ver onder het landelijk gemiddelde en dat laat voor ons zien dat medewerkers in het ziekenhuis zich nóg strenger aan alle maatregelen houden; zowel thuis als op het werk."

Volgens de woordvoerder gaat het om 'nog geen één procent' van het personeelsbestand en is er geen sprake van een specifieke brandhaard. "Het levert gelukkig geen problemen met de bezetting op, doordat de medewerkers op verschillende afdelingen werkzaam zijn."

Veilig

Het ziekenhuis zegt alles op alles te zetten om verspreiding onder werknemers en patiënten te voorkomen. "We nemen alle maatregelen om de kans op besmetting te verkleinen. Als medewerkers ziek zijn, blijven zij thuis in afwachting van hun testuitslag. Werknemers met een bedrijfskritische functie kunnen volgens landelijk protocol met alle beschermingsmiddelen aan het werk."