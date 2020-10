Man probeert zichzelf in brand te steken in publiekshal Haarlem

HAARLEM - Een man heeft vanmiddag rond 12.00 uur geprobeerd zichzelf in brand te steken in het gemeentehuis van Haarlem. Dat gebeurde in de publiekshal aan de Raaks.

De man was bezig met vloeistof over de grond te gieten, toen drie beveiligers hem overmeesterden. Hierna is de man door de politie overgedragen aan hulpverleners.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat de man voordat hij zichzelf in brand probeerde te steken niet met medewerkers heeft gesproken. "Hij liep naar binnen, naar de eerste verdieping, en begon daar de vloeistof te gieten."

Voor de medewerkers en aanwezigen die het hebben zien gebeuren is volgens de woordvoerder nazorg geregeld. Waarom de man zichzelf in brand probeerde te steken is nog niet duidelijk.