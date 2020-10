BUCH verplicht mondkapjes in gemeentehuis voor burgers en medewerkers

CASTRICUM - Medewerkers en bezoekers van de gemeentehuizen in Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Zonder mondkapje mag niemand naar binnen. Aan de deur worden mondkapjes uitgedeeld.

Dit meldt de gemeente aan NH Nieuws. De gemeentehuizen zijn de eerste gebouwen in de BUCH-gemeenten waar een verplichting geldt. "We hechten waarde aan veiligheid en gezondheid voor inwoners en medewerkers en hoewel het mondkapje daar geen hoofd-, maar bijrol in speelt, voeren we de verplichting in."

Advies

In gemeentehuizen van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard geldt nog geen mondkapjesplicht. Er zijn wel mondkapjes beschikbaar als je er een wil dragen.

Het advies van het RIVM om een mondkapje te dragen, geldt wel al in alle openbare gebouwen.