'Zussen Holleeder kregen doodsbedreigingen'

Astrid Holleeder zegt dat ze in maart op een geheim adres haar moeder wilde bezoeken. Maar ze werd opgewacht en bedreigd. Ze is daarop een flat ingevlucht en maakte een foto van haar belager, die in de krant is afgedrukt.

Vuurwapen

Sonja Holleeder heeft verklaard dat er deze zomer vanuit een langzaam rijdende auto een vuurwapen op haar gericht werd. Door in de tegengestelde rijrichting te vluchten wist ze te ontkomen.

Het Openbaar Ministerie heeft tegenover De Telegraaf de twee meldingen bevestigd. Er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen en de zaken zijn uitvoerig onderzocht.

Levenslang

Mede door de verklaringen van zijn zussen werd Willem Holleeder vorig jaar tot levenslang veroordeeld. Het hoger beroep in zijn zaak loopt nog.