Woning drie maanden dicht na vondst hennepkwekerij

HEEMSTEDE - In een huis aan de Spinozalaan in Heemstede is, na anonieme tips, een hennepkwekerij gevonden. De woning is voor drie maanden gesloten.

De politie is het huis op 10 september binnengedrongen en vond 202 hennepplanten. Stroom en water werden illegaal afgetapt. Naast de aanzuigende werking op criminelen leverde de kwekerij ook direct gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving, meldt de gemeente. Door het aftappen van de stroom is een verhoogde kans op brand en het omleiden van de waterkraan kan zorgen voor vervuild drinkwater.

Omdat er sprake is van een ernstige overtreding is de woning drie maanden verboden gebied. In geval van herhaling of verzwarende omstandigheden kan een woning voor een jaar of voor onbepaalde tijd gesloten worden.

Burgemeester Astrid Nienhuis zegt in een persbericht anonieme tips toe te juichen. "Zo kan iedereen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Met het melden van bijvoorbeeld een kwekerij voorkom je brand in de straat.”