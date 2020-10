Dorpsbewoners geven nieuwe fietsen aan beheerders na inbraak Ruïne van Brederode

SANTPOORT-ZUID - Toen beheerder Rob Kortekaas merkte dat de poort van de Ruïne van Brederode was ingetrapt was de verbazing groot. Daarnaast waren zijn fiets en die van zijn partner Angelique meegenomen. Dorpsgenoten bleken reddende engels en boden de twee nieuwe fietsen aan.

Bij het intrappen van de toegangspoort, waarop de voetafdrukken van de dader nog te zien waren, werd veel schade veroorzaakt. Ook het hek en de sloten moesten worden vervangen, wat in totaal neerkwam op ongeveer 600 euro. Het lijkt erop dat de verzekering van de eigenaar van de ruïne dit dekt.

Afgelopen donderdagavond werd de poort van de ruïne in Santpoort-Zuid ingetrapt, waarbij de twee net opgeknapte fietsen werden gestolen. "We hebben nog geen idee wie dit heeft gedaan en waarom. Ik vind het vooral heel vreemd dat iemand een erfgoed wil beschadigen", aldus Kortekaas.

"Kunnen we straks weer op de fiets boodschappen doen"

Helaas geldt dit niet voor de fietsen van Kortekaas en zijn partner Angelique (tevens mede-beheerder van de ruïne), deze worden niet vergoed door hun eigen verzekering. Nadat de inwoners van Santpoort-Zuid hoorden van de inbraak, boden een aantal hulpvaardige dorpsgenoten direct fietsen aan, tot grote vreugde van de twee beheerders.

Kortekaas heeft aangifte gedaan en de schade aan de poort is inmiddels gerepareerd. Begin deze week mogen ze twee vervangende rijwielen bij hun dorpsgenoten ophalen. "Daar zijn we echt heel blij mee, kunnen we weer op de fiets boodschappen doen."