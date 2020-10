Suikerbieten weinig waard door lage olieprijzen en corona

WIERINGERMEER - De suikerbietencampagne is in volle gang. Op veel boerenerven liggen stapels bieten te wachten op transport richting de suikerfabriek in Groningen. Maar de opbrengst is mager. Corona en lage olieprijzen zorgen ervoor dat de boer maar weinig centen ziet voor zijn bieten.

"De biet was heel belangrijk. De prijs was jarenlang heel goed en is nu minder aan het worden. Het is dus minder lucratief geworden om bieten te telen", legt akkerbouwer Wilco van Nieuwenhuijzen uit. "Voor veel bedrijven was het de kurk waar ze op dreven, dat wordt nu wel minder dus we hopen dat het weer beter wordt straks"

De campagne is inmiddels zo'n drie weken aan de gang. Vrachtwagens rijden af en aan om de tonnen en tonnen aan suikerbieten richting Groningen te brengen. "Corona heeft er voor gezorgd dat de horeca minder suiker afneemt. We kregen al meteen een brief met een waarschuwing dat de prijs laag zou gaan", vertelt Van Nieuwenhuijzen.

Olieprijzen

Maar ook internationale bewegingen op de suikermarkt zorgen ervoor dat de boeren met een lagere prijs te maken hebben dan voorheen. "Brazilië produceert suikerriet dat bij hoge olieprijzen wordt gebruikt bij de productie van bio-ethanol. Maar nu de olie goedkoop is, verkopen ze de suiker op de suikermarkt waardoor de wereldprijs weer lager wordt"

Bij de agrariër zelf kwam zo'n 75 tot 80 ton suikerbieten per hectare van het land. "Het is iets minder dan normaal omdat ik hier een heel droog voorjaar heb gehad. Heel veel bieten zijn laat gaan kiemen en ja, dan worden de kilo's ook wat minder. Ook heb ik wat minder gezaaid omdat ze bij de fabriek al aangeven minder nodig te hebben."

Suiker

Nadat alle bieten in de vrachtwagens zijn geladen, is het erf van Van Nieuwenhuijzen weer leeg. De bietenberg wordt verwerkt tot een berg suiker. "Op dit moment zit er zo'n 16% aan suiker in de bieten. Als je dus een kilo aan biet hebt, zit er 160 gram suiker in." De suikerbietencampagne gaat door tot eind januari.