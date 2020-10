Toeristische trekpleisters varen wel bij herfstvakantie maar vrezen extra maatregelen

WEST-FRIESLAND - Met spanning wordt er door de West-Friese toerisme sector uitgekeken naar de persconferentie van het kabinet van morgenavond. Op dit moment lijken mensen een dagje uit nog niet te schuwen, maar de vraag is of dat na morgenavond nog steeds zo is.

De verwachting is namelijk dat het kabinet morgenavond tijdens de persconferentie strengere coronamaatregelen gaat afkondigen. De toerisme- en cultuursectoren zijn bang dat zij na morgen ook weer aan strengere maatregelen moeten voldoen. NH Nieuws belde met verschillende trekpleisters in de regio om te polsen hoe zij de tweede coronagolf 'te lijf' gaan.

Sprookjeswonderland

"De boekingen lopen lekker door. We klagen niet ", vertelt een medewerker van Sprookjeswonderland over de herfstvakantie. "De mensen zijn wel wat voorzichtiger met boeken omdat ze niet zeker weten of ze hun geld terugkrijgen als hun boeking geannuleerd wordt door de nieuwe maatregelen. Maar ze krijgen hun geld wel terug."

Museum Stoomtram

Ook bij de Museum Stoomtram van Hoorn naar Medemblik, merken ze nu nog weinig van de 'tweede golf'. "Op dit moment gaat het bij ons redelijk. Er zijn behoorlijk wat mensen die een dagje uit willen in de herfstvakantie", laat directeur René van den Broeke weten. "Maar we kijken natuurlijk met grote spanning uit naar wat er morgenavond in de persconferentie gezegd gaat worden. Dat kan ontzettend veel invloed gaan hebben op onze herfstvakantie."

Villavakantiepark IJsselhof

Bij villavakantiepark IJsselhof in Andijk merken ze op dit moment ook nog weinig verschil in het bezoekersaantal in vergelijking met twee maanden geleden. "Nog steeds zien wij dat er minder Duitsers komen op ons park in verband met het negatieve reisadvies naar Nederland, maar we hebben wel redelijk veel boekingen van Nederlandse vakantiegangers", vertelt een medewerker van het vakantiepark.

Volgende week heeft het zuiden van Nederland herfstvakantie. Normaliter komen er veel vakantiegangers vanuit het zuiden naar Andijk, maar de vraag is of de eventueel nieuwe maatregelen van het kabinet, dat toe zullen laten. "We wachten in spanning af", laat de medewerker van het vakantiepark weten.

De persconferentie van premier Rutte over corona en eventuele nieuwe maatregelen is dinsdag vanaf 19.00 uur live te volgen op NH Nieuws.