De Peiling: ‘Groene stroom? Dan 200 euro korting op energienota’

NOORD-HOLLAND - Nederlanders die voor duurzame stroom en groen gas kiezen moeten daarvoor beloond worden met een stevige korting van 200 euro op hun energienota. Dat plan lanceert energieleverancier Essent om mensen te laten zien dat verduurzamen zin heeft. Goed idee?

Adobe Stock

Steeds meer belasting

We zijn de afgelopen jaren steeds meer belasting over onze energie gaan betalen. Sinds 2013 moeten huishoudens jaarlijks ook een Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. Daarmee wordt onder andere de aanleg van windmolenparken op zee bekostigd. In 2017 kostte deze duurzaamheidsheffing een gezin 65 euro, dit jaar is dat gestegen naar 175 euro. Met Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat de ODE in 2021 weer tien procent stijgt. Inmiddels vormen belastingen en heffingen de helft van de energierekening.

Nauwelijks prikkels

"Consumenten die voor groene stroom en gas kiezen betalen nu net zoveel mee aan de vergroening als huishoudens die dat niet doen”, zegt Essent directeur Patrick Lammers in het AD. "In het huidige systeem krijgen mensen nauwelijks prikkels om hun energieverbruik te verduurzamen." Door de Opslag Duurzame Energie kwijt te schelden aan mensen die wél stappen zetten verdient een gemiddeld gezin 200 euro per jaar. Dat zou moeten motiveren om bewust voor groene stroom en gas te kiezen. Klimaatakkoord

De Nederlandse overheid heeft in het Klimaatakkoord verregaande afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot de komende jaren fors te verminderen. Daarbij stuiten sommige beslissingen op verzet, zoals de bouw van biomassacentrales in Diemen en Purmerend, die volgens omwonenden voor veel overlast gaan zorgen.

Warmtepomp

Het verwarmen van huizen met een warmtepomp leek een uitstekende vervanger voor de gasgestookte cv-ketel, maar ook daar wordt over geklaagd. Oudere huizen zouden onvoldoende warm gestookt kunnen worden en buren klagen over de herrie die een warmtepomp aan de gevel maakt.

Wat vind jij?

De energietransitie gaat duidelijk niet zonder slag of stoot. Zou het helpen als we het in de portemonnee voelen als we groene keuzes maken? Wat vind jij van het voorstel om mensen die voor groene stroom en gas kiezen 200 euro korting te geven op de energienota?