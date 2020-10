KNVB-directeur Gudde: "Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig als we niet voetballen"

HILVERSUM - Heel Noord-Holland houdt de adem in voor de persconferentie van dinsdagavond als het kabinet nieuwe maatregelen bekend maakt om de coronacrisis te bezweren. Dan wordt ook duidelijk of er komende week nog gevoetbald mag worden. Wat KNVB-directeur Eric Gudde betreft kan dat, zeker zonder publiek, zonder problemen.

Zondagavond sprak Gudde op tv bij Studio Voetbal over de situatie in het betaalde voetbal. "Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen. Dat de besmettingen oplopen en dat er harde maatregelen moeten volgen is duidelijk, maar dan moet je wel de vinger op de zere plek leggen en dat is zeker niet het voetbal."

Volgens de directeur is alles goed gegaan in de vierde speelronde in de eredivisie, waarin werd gespeeld zonder publiek, en is er in die speelronden daarvoor met publiek "ook ongelooflijk veel goed gegaan". Hij zei dat de maatregelen duidelijk en eenduidig moeten zijn. "In mijn ogen moet je ten minste zonder publiek kunnen spelen, maar moet er ook een perspectief zijn voor de hele evenementenbranche als de dalende lijn weer wordt ingezet." Dat is volgens Gudde cruciaal voor het betaald voetbal.

Het is niet bekend met welke maatregelen het kabinet deze week gaat komen om het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen en of daar maatregelen voor het betaald voetbal bijzitten. Gudde liet weten dat hij zondag nog contact heeft gehad met het ministerie van VWS en dat er op dat front nog geen nieuws is.