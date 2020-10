Twee gewonden bij steekpartij in Amstelveen, verdachte aangehouden in Haarlem (update)

De steekpartij vond plaats rond 18.15 uur. Vlak na het incident reden meerdere auto's weg. Een van die auto's werd in Haarlem stilgezet en de bestuurder is aangehouden.

De aanleiding van het incident is nog onbekend. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek.

Update 12 oktober:

De slachtoffers van de steekpartij zijn 17 en 18 jaar oud. De verdachte die is aangehouden is een 37-jarige Haarlemmer. De politie is nog op zoek naar drie andere verdachten en naar bewakingsbeelden van de omgeving.