Poezenmarkt op Amsterdamse Poezenboot om coronaklap op te vangen

Met de markt probeert de Poezenboot nog een beetje extra inkomsten binnen te halen, die het door de coronacrisis is misgelopen. "Vorig jaar was het heel druk met toeristen. Ze stonden zelfs buiten in de rij te wachten en de meesten gaven dan een donatie. Nu hebben we op een dag soms maar twee mensen binnen, dus de inkomsten van bezoekers zijn wel echt gekelderd."

De uitgebreide collectie heeft de Poezenboot te danken aan een Amsterdamse poezenliefhebber. "Het huis van een oude dame van 92 stond tot de nok vol met kattenspullen, maar in het bejaardenhuis is daar nu geen plek meer voor. Daarom heeft ze alles aan ons geschonken, " vertelt Judith Gobets van de Poezenboot.

Een aantal beeldjes zijn helaas al wel gesneuveld doordat de katten los over de markt lopen. "We moeten ze goed in de gaten houden en een paar poezen zitten even in hun hok zodat niet alles stukgaat", vertelt Judith. "Waarschijnlijk komt het wel goed, maar het is wel spannend af en toe. "

De markt op de Poezenboot is de laatste week van oktober voor het laatst te bezoeken.