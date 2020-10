Oplopend aantal besmettingen Zaanstreek-Waterland: "Mondkapjes moeten redding brengen"

PURMEREND - In de regio Zaanstreek-Waterland loopt het aantal coronabesmettingen zo hard op, dat de situatie is veranderd van 'zorgelijk' naar 'ernstig'. Dat is het hoogste risiconiveau, hetzelfde als bijvoorbeeld regio Amsterdam. Verplichte mondkapjes moeten het tij doen keren, als het aan de inwoners van Purmerend ligt.