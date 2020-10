Covid-bedden Noordwest Ziekenhuis vol, ook personeel besmet met coronavirus

Dit laat woordvoerder Rinske de Wit van NWZ weten aan NH Nieuws. De reguliere zorg komt op dit moment nog niet in het geding, meldt zij, maar als het aantal ic-bedden voor covid-patiënten moet worden opgeschaald, duurt dit niet lang meer.

In totaal heeft het ziekenhuis in Alkmaar achttien plekken op de IC, waarvan er dus vijf zijn voor mensen met het coronavirus. "Wij monitoren elke dag of opschaling naar meer bedden voor covid-patiënten nodig is. Dit hangt, naast van het aantal bezette bedden, af van medewerkers, inzetbaarheid en het aantal covid-patienten op de corona-afdeling."

Besmette artsen

Daarnaast zijn ook personeelsleden van NWZ besmet. De Wit wil niet kwijt hoeveel en van welke afdelingen. Ze meldt alleen dat het er 'geen tientallen' zijn. Bronnen laten weten aan NH Nieuws dat ook chirurgen besmet zijn. Dit bevestigt De Wit.

"Toch komt het aantal operaties niet in gevaar, aangezien personeel van Den Helder en Alkmaar wordt uitgewisseld, aldus De Wit. Vorige week werd bekend dat Stefan Kroese, voorzitter van de raad van bestuur van de NWZ-groep besmet is.

Eerder deze maand waren ook al uitbraken onder medewerkers in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Daardoor heeft laatstgenoemde een opnamestop op de intensive care.

Op dit in Alkmaar te voorkomen ligt er een verzoek bij het leger voor extra personeel. Tijdens de eerste coronagolf kreeg NWZ op de intensive care ook al hulp van twee militaire basisartsen en vier militair verpleegkundigen.