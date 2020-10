Gemeente Medemblik start met actieve controle op hondenbezit

MEDEMBLIK - Controleurs van de hondenbelasting gaan vanaf maandag 19 oktober op pad in de gemeente Medemblik. Zij bellen huis-aan-huis aan om het hondenbezit in de gemeente te controleren.

Vanwege het betalen van hondenbelasting zijn hondenbezitters in de gemeente Medemblik verplicht om aan te geven hoeveel honden zij hebben. Het aantal honden dat je bezit, bepaalt de hoogte van de hondenbelasting die je betaalt.

De hoogte van de hondenbelasting is in iedere gemeente anders. Zo betalen inwoners van Enkhuizen en Drechterland helemaal geen hondenbelasting. In de gemeente Medemblik bedraagt het tarief 47,10 euro voor de eerste hond. Voor de tweede hond betaal je 94,20 euro en voor elke volgende hond bedraagt de hondenbelasting 149,90 euro.

Raadsvragen over hondenbelasting

VVD Medemblik stelde vorig jaar nog raadsvragen over de hondenbelasting. De partij wilde weten waar het geld precies aan besteed wordt. Hieruit werd duidelijk dat de kosten voor 'hondgerelateerde zaken' jaarlijks 120.000 euro bedragen in de gemeente. Als voorbeelden werden het legen van afvalbakken, het aanbrengen van borden en zaken als controle en handhaving genoemd.

De controleurs die binnenkort huis-aan-huis langskomen zijn van het bureau Legitiem bv en zij kunnen zich legitimeren aan de deur. De gemeente huurt jaarlijks een bedrijf in om tenminste een derde van de gemeente te controleren op hondenbezit. Zo hebben controleurs in 2018 ook een derde van de gemeente huis-aan-huis bezocht, dit kwam neer op zo'n 7.500 adressen.