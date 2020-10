DJ's verzorgen coronaproof Drive-in festival langs A4

De 19-jarige DJ uit Heemskerk kwam samen met zijn vrienden Joep, Brengt en Thomas op het idee voor het festival toen hij hoorde over de Drive-in Bioscoop in Roelofarendsveen. "Daar langs de A4 worden elke avond coronaproof filmavonden gehouden. Een perfecte plek voor ons festival, want alles is al aanwezig."

Jari doelt daarmee op de aanwezigheid van een enorm groot bioscoopdoek, parkeervakken voor 75 auto's en foodtrucks die voor een hapje en drankje (geen alcohol) zorgen. "We hebben een hele leuke line-up. Ik draai zelf, maar we hebben ook Freddy Moreira en Quincy Wilson in de line-up. De bezoekers stellen hun radio in de op de juiste FM-zender en kunnen in de auto genieten van de muziek."

In de auto blijven

Het is wel de bedoeling dat de festivalgangers in de auto blijven en dus niet op de motorkap gaan dansen. "Nee, het is echt coronaproof. Dus blijf in de auto, behalve als je wat popcorn of een drankje wilt halen. Dan mag je met anderhalve meter afstand even de auto uit."

Voor interactie met het publiek wordt ook gezorgd. "We gaan bijvoorbeeld allemaal toeteren met de auto en wie wil kan een verzoeknummer sturen via een bericht op Instagram."

Animo voor het feest is er al volop, binnen drie dagen was de helft van de kaarten al uitverkocht.