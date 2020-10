Jong Oranje-coach Van de Looi positief op corona

Van de Looi en Doekhi zijn zaterdagavond, direct nadat de uitslag van de test binnen was gekomen, naar huis gegaan. Beiden zijn klachtenvrij en gaan in lijn met de RIVM-richtlijnen nu 72 uur in quarantaine.

Marcel Groninger, assistent van Van de Looi, is nu de eindverantwoordelijke bij Jong Oranje tegen Jong Cyprus. Met Groninger als hoofdcoach op de bank wonnen de Nederlandse talenten vorige maand al met 7-0 bij Wit-Rusland. Van de Looi was toen tijdelijk overgeheveld naar het 'grote' Oranje om Dwight Lodeweges te assisteren na het vertrek van Ronald Koeman.