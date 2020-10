Politie vindt geen explosieven nabij Center Parcs Zandvoort

ZANDVOORT - Een explosievenverkenner is vanmorgen ingeschakeld om een verdachte situatie nabij Center Parcs Zandvoort te onderzoeken. Eerst leek het erop dat er een verdacht pakketje op de parkeerplaats lag, maar het gaat om een geparkeerde auto bij een woonhuis aan de Vondellaan. Er is geen explosief gevonden, laat de politie weten.

Een explosievenverkenner heeft vanmorgen een zwarte Audio onderzocht die geparkeerd stond voor een woning aan de Vondellaan. Volgens een buurtbewoner werden enkele bewoners verzocht het onderzoek af te wachten verderop in de straat, bij Center Parcs.



De politie laat weten dat de auto is meegenomen voor nader onderzoek. De situatie is onder controle en de afzetlinten zijn weggehaald. Er is geen verdachte aangehouden.