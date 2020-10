Acht kogels door ramen Amsterdamse flat: politie doet onderzoek

AMSTERDAM - De bewoners van de flat Groeneveen in Amsterdam Zuidoost zijn vannacht geschrokken van schietgeluiden. Er werden acht kogels door de ramen van het portiek geschoten. Drie kogels vlogen door een raam van een woning erachter. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de zaak.

Buurtbewoners werden rond kwart voor drie opgeschrikt door meerdere knallen en belden de politie. De politie zette de omgeving voor de flat af omdat er op straat acht kogelhulzen werden aangetroffen.

Er raakte niemand gewond. Er is nog geen informatie vrij gekomen over de schutter. Alle sporen zijn door specialisten van de afdeling forensische opsporing(fo)veilig gesteld voor dna onderzoek. De recherche is een onderzoek gestart.