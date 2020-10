Telstar-speler Anass Najah baalt: "Zuur hoe we de goal tegen krijgen"

De middenvelder gaf toe dat Telstar in de eerste helft verder had moeten uitlopen. "Dat is helaas niet gebeurd, maar dan moet je wel zo professioneel zijn om je mannetje te blijven staan. In het laatste kwartier is dat niet gelukt."

"We begonnen heel sterk en maakte een goede goal", begon Najah. "45 minuten waren wij de betere. Na rust waren we in het eerste halfuur beter. We gaven het te makkelijk weg."

Telstar-trainer Andries Jonker zag zijn ploeg in de slotfase wederom punten verspelen en baalde flink. Eerder ging het in de slotfase mis tegen FC Volendam (2-2) en MVV (1-2). "Ik zeg wel eens dat wij de 'gevulde koekenclub' van Nederland zijn, maar op deze manier worden we de 'sinterklaasclub'. Nu stonden we 1-0 voor en werd het 1-1. Dat is natuurlijk niet de bedoeling als je iets in handen hebt, dan moet je het zeker niet weggeven."

Volgens Jonker ging het in de tweede helft fout. "We konden ons niet goed tegen hun opportunisme te wapenen, terwijl we daar de kwaliteit voor hebben. In de eerste helft was er niets aan de hand, we kwamen verdiend op voorsprong. We hadden in de tweede helft niet de rust om te voetballen waar het mogelijk was", oordeelde de trainer.