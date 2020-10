TOP Oss snoept Telstar in blessuretijd twee punten af

VELSEN-ZUID - Ondanks de steun van ruim 7000 virtuele supporters speelde Telstar gelijk tegen TOP Oss. De ploeg van Andries Jonker begon ijzersterk, maar de Witte Leeuwen konden hun overwicht slechts eenmaal uitdrukken in een treffer. In de slotfase kreeg Telstar daardoor het deksel op de neus nadat Cas Peters gelijkmaakte: 1-1.

Bij Telstar ontbrak het trio Rashaan Fernandes, Glynor Plet en Abdel El Ouazzane in de wedstrijdselectie. Ze zitten uit voorzorg in thuisquarantaine. Jasper Schendelaar stond daarentegen wél in de basis. De doelman werd opgeroepen voor Jong Oranje en sluit na de wedstrijd aan.

De Witte Leeuwen begonnen voortvarend in het 'uitverkochte' stadion (ruim 7000 virtuele tickets). Sebastian Soto scoorde binnen vijf minuten op aangeven van Daniel Adshead. Ilias Bronkhorst (schotje voorlangs) en Benaissa Benamar (kopbal), die in de basis begon na zijn afgeketste transfer naar het Italiaanse Sassuolo, werden na de openingstreffer gevaarlijk. TOP Oss kreeg een kansje via Amsterdammer Kyvon Leidsman. Er volgde een fase zonder grote kansen met veel overtredingen die het spelbeeld geen goed deden.

