Frenkie de Jong: de magie bij Oranje is niet verdwenen

SARAJEVO - De supporters van het Nederlands elftal hoeven zich na twee achtereenvolgende nederlagen geen zorgen te maken. Dat zei oud-Ajacied Frenkie de Jong zaterdag op de digitale persconferentie in Sarajevo, in aanloop naar de wedstrijd van zondag in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina.

De Jong: "We hebben die wedstrijden verloren, dat is nooit lekker. Tegen Italië hebben we het lastig gehad. Zij deden het goed en wij hadden de oplossing niet. Tegen Mexico was een oefenwedstrijd. Die zijn er ook om dingen uit te proberen."

"Of de magie weg is bij Oranje? Dat voelt misschien zo", zei de speler van FC Barcelona desgevraagd. Nederland was vorige maand in de Nations League vrij kansloos tegen Italië (0-1) en afgelopen woensdag volgde in een oefeninterland verlies tegen Mexico (0-1).

De middenvelder bleef zelf tegen Mexico aan de kant en doet zondag tegen Bosnië en Herzegovina weer mee. De oud-Ajacied zag Oranje het moeilijk hebben, vooral voor rust. "Het is natuurlijk wel iets vaker voorgekomen dan we zouden willen. Ik denk niet dat het een probleem van concentratie of scherpte is. Die is over het algemeen wel, heb ik het gevoel", aldus De Jong.

'Magie is niet weg'

Tegen Bosnië en Herzegovina staat Oranje er weer, is de overtuiging van De Jong. "Wij hebben een heel goed team en kunnen ons meten met de beste landen. Maar het is niet zo dat wij al zo ver zijn dat we elke wedstrijd tegen elk topland gaan domineren en winnen. Hopelijk kunnen we morgen laten zien dat de magie er nog is. Ik weet zeker dat de magie niet is uitgewerkt, ik denk dat we alleen maar beter gaan worden."