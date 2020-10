Honkbal: eerste duel Holland Series uitgesteld door hevige regenval

ROTTERDAM - De eerste krachtmeting in de Holland Series tussen de honkballers van Amsterdam Pirates en Neptunus is uitgesteld. De hevige regenval zorgde voor de afgelasting. De wedstrijd is verplaatst naar maandag 12 oktober.

De Holland Series wordt ieder jaar aan het eind van het seizoen gespeeld tussen de twee beste ploegen van de hoofdklasse honkbal. De strijd om de landstitel wordt beslist door een best-of-7 serie.

Het is overigens geen verrassing dat de Pirates en Neptunus in de finale van het seizoen staan. Sinds 2016 staan beide ploegen steeds in de Holland Series. Neptunus won driemaal, in 2019 was Pirates de winnaar.