Grote en kleine vissen in de Koopmanspolder is het succes van Natuurnetwerk Nederland

De houtsnippen schieten door de lucht als we door de koopmanspolder in Andijk lopen. Ze vliegen mekkerend op en zigzaggen er vandoor. Deze kleine steltlopers met hun lange snavel zijn typisch voor een herfstige morgen in een drassig weiland. Beheerder Marco van der Lee gaat ons voor. Vol liefde gaat hij op zijn knieen voor een bijzondere plant die je bijna nergens anders tegen komt, maar wel hier.

Even verderop zijn twee mannen met een bootje bezig om de sloten af te vissen. Ze doen dit onderzoek op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Die wil graag weten welke vissen er in de polder leven en vooral: welke vissen zwemmen er heen en weer naar het IJsselmeer. Rik Beentjes van het Hoogheemraadschap kijkt met belangstelling in de kuip waarin de gevangen vis zit. "Van al die hele kleine visjes kan je aannemen dat ze hier in de polder zijn geboren. Dat is een goed teken, met de waterkwlaiteit in de Koopmanspolder zit het wel snor."

Hij zit vol verhalen bijvoorbeeld over hoe het komt dat er zeeasters boeien in deze polder. "Deze zulte (de andere naam voor zeeaster, SR) geeft aan dat er nog een beetje zout in de grond zit. Dat stamt nog uit de tijd van de Zuiderzee."

Kenmerkend voor deze polder is een hele grote spiraalvormige sloot in het midden. Vis kan aan de ene kant via een sluis de polder in komen van uit het IJsselmeer. Aan de andere kant van de watergang is een visvriendelijk gemaal dat de vis eventueel weer het IJsselmeer in helpt. Even later halen de vissers een snoek boven water die net niet de meter aan tikt. "Dat is een grote rover hoor, deze snoekdame", zegt Rik. "Het water is hier kraakhelder, dus de snoek, die het van zijn ogen moet hebben, vindt hier makkelijk prooi."

Kraamkamer

De Koopmanspolder bij Wervershoof is een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. De kleine polder ligt net buiten de Oude Zeedijk in het IJsselmeer. Niet alleen groeien er bijzondere planten omdat de beheerder met het waterpeil experimenteert, het is ook nog eens een kraamkamer voor vissen. Bijna overal in het land is het voor vissen onmogelijk om nog heen en weer te zwemmen tussen het grote water en de poldersloten. Dijken en sluizen vormen vaak een voor vissen onneembare barrière. Maar in de Koopmanspolder kan het dus wel!