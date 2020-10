Thijsse's Hof in Bloemendaal: het paddenstoelenparadijs

BLOEMENDAAL - Na dagen van regen en redelijk milde temperaturen knallen de paddenstoelen de grond uit. Rechte koraalzwam, dodemansvingers en aardsterren; in Thijsse's Hof in Bloemendaal staan tientallen verschillende zwammen. Het witte oorzwammetje, de honingzwam en de aardappelbovist staan er nu in volle glorie.

Thijsse's Hof is een Heemtuin. Dat is een tuin waar in alleen inheemse soorten staan, dus planten, struiken en bomen die hier in Nederland ook in het wild voorkomen. Daar zijn hele zeldzame soorten bij die in de natuur bijna uitgestorven zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor de paddenstoelen die je er vinden kan. Ooit al eens de gekraagde aardster gezien? Mocht je door de uitzending geïnspireerd raken om de paddenstoelen in het echt te bekijken, er zijn speciale paddenstoelen excursies in

We hebben in Natuurlijk Noord-Holland de afgelopen weken al een paar paddenstoelen laten zien, maar deze week gaan we echt helemaal los! Plaatjeszwammen, buisjeszwammen en stuifzwammen; we hebben ze allemaal gezien. En gefilmd. Regen en de wind geven de aflevering een echt herfstgevoel.

De naamgever van de heemtuin, Jac. P. Thijsse, was een natuurpionier die leefde van 1865 tot 1945. Hij stond onder andere aan de wieg van de Vereniging Natuurmonumenten. De schoolmeester wist veel mensen met elkaar te verbinden en heeft op die manier enorm veel betekend voor de bescherming van Nederlandse natuur. Bij zijn zestigste verjaardag kreeg hij een stuk grond in Bloemendaal waar hij mee mocht doen wat hij wilde.



Samen met tuinontwerper Springer heeft Thijsse toen de inrichting van Thijsse's Hof verzonnen. Thijsse heeft dus zelf veel van de bomen gepland zien worden die nu het dak vormen van zijn eigen Thijsse's Hof.

Natuurnetwerk Nederland

Ook in deze Natuurlijk Noord-Holland staan we even stil bij het Natuurnetwerk Nederland dat dertig jaar geleden is begonnen. De bedoeling van wat ze toen nog de Ecologische Hoofdstructuur noemden, was het behouden en met elkaar verbinden van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland.



Met name het provinciebestuur van Noord-Holland is de afgelopen decennia de drijvende kracht geweest achter dit project. Samen met de diverse natuurbeheersorganisaties natuurlijk zoals Goois Natuurreservaat, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en PWN.

Enorme snoek

De Koopmanspolder bij Wervershoof is een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. De kleine polder ligt net buiten de Oude zeedijk in het IJsselmeer. Niet alleen groeien er bijzondere planten omdat de beheerder met het waterpeil experimenteert, het is ook nog eens een kraamkamer voor vissen.