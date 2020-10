Opnieuw verkeersregelaar bedreigd in Hoorn: "Lijkt wel of we vogelvrij zijn"

HOORN - De maat is vol voor stichting Hoornse Evenementen Ondersteuning (HEO). Nadat er op 26 september een verkeersregelaar van hen werd bedreigd en daar aangifte van werd gedaan, was het vanmiddag weer raak op de Turfhaven in Hoorn. Een vrijwillige verkeersregelaar werd bedreigd door iemand die zijn auto parkeerde waar dat niet mag.

ANP/Koen Suyk

De verkeersregelaar sprak de man aan, die uit de auto stapte en een winkel binnen ging. Die werd boos en foeterde tegen de verkeersregelaar: "Daar heb ik niks mee te maken. Ik heb je gezien, ik zoek je op. Klootzak!". Volgens Petra Schoof, voorzitter van HEO komt dit veel vaker voor. "Het is een landelijk probleem waar we mee te maken hebben", vertelt Schoof aan WEEFF. "Of het nou bij kleine evenementen zoals een markt in een dorp of stad is, of bij landelijke evenementen; het komt heel vaak voor. We zien veel mensen die een kort lontje hebben, of die de regels aan hun laars willen lappen." 'Vogelvrij' Volgens de voorzitter van de vrijwilligersorganisatie dekt de term 'vogelvrij' de lading aardig. Zij zegt het gedrag tegen de verkeersregelaars niet meer te accepteren. "Die mensen zijn daar vrijwillig aan het werk en offeren vaak hun vrije dag op om er voor te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Ze staan er niet om mensen te pesten."

Quote "Dit accepteren we gewoon niet meer" Petra Schoof, voorzitter heo

Schoof vertelt aan WEEFF dat de lol er voor de meeste vrijwillige verkeersregelaars er op deze manier af begint te raken. Ze vraagt zich af of in de toekomst, als meerdere evenementen weer doorgang kunnen vinden, er genoeg vrijwilligers op de been gebracht kunnen worden om het verkeer bij evenementen te begeleiden. "De politie heeft niet voldoende capaciteit om alles te regelen, dus veel hangt af van vrijwilligers", zegt Schoof. "Zonder deze mensen kunnen veel evenementen niet meer doorgaan. We hopen dat het besef er komt dat iedereen snapt dat onze vrijwilligers er staan voor de veiligheid van iedereen. Dus ook hulpdiensten die ergens snel bij moeten kunnen." Politie in gesprek met dader Waar er bij het vorige incident aangifte werd gedaan door de verkeersregelaar, heeft de regelaar die vandaag dienst had besloten om geen aangifte te doen. "Volgens de politie zat dit net op het randje", aldus Schoof. "Maar de politie is wel met de man in gesprek gegaan." Mochten er overtredingen plaatsvinden, dan wordt altijd een foto van de auto en het kenteken genomen, zodat de politie aanwijzingen heeft om de daders op te sporen. "Wij zijn in ieder geval heel bij dat de politie er mee aan de slag is geweest", sluit Schoof af.

💬 Mail ons met jouw verhaal

Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].