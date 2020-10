'Situatie coronabesmettingen in Gooi & Vechtstreek zorgelijk'

GOOI & VECHTSTREEK - De besmettingscijfers van het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek zijn zorgelijk. Volgens het dashboard van de GGD zijn er in de afgelopen zeven dagen 509 besmettingen bijgekomen. "De komende dagen zijn dan ook echt spannend", zegt René Stumpel, directeur publieke gezondheid van de GGD tegen het radioprogamma NH Gooi Zaterdag.

Dat het aantal toeneemt wordt ook gemerkt bij de teststraat van de GGD. "Voorgaande weken hadden we per dag zo'n dertig tot veertig besmette personen in onze teststraat, maar de afgelopen week hebben wij per dag meer dan honderd besmette personen ontvangen", zegt Stumpel.

Hier bovenop komt het feit dat ongeveer een kwart van de besmettingsgevallen daadwerkelijk in de teststraat zelf wordt aangetroffen. Van de 509 positief geteste personen van de afgelopen zeven dagen zijn er 184 bij de teststraat geweest. "Wij krijgen ook meldingen uit andere bronnen, zoals in het ziekenhuis en bij particuliere teststraten. Er zijn meer mensen besmettelijk dan wij met elkaar aantreffen. Dat verklaart dat het virus om zich heen grijp."

Testcapaciteit

Vanuit de overkoepelende organisatie krijgt de GGD Gooi en Vechtstreek een wekelijkse quotum van het aantal testen wat ze uitvoeren. Dit is vanwege de beperkte testcapaciteit. Volgens Stumpel is dat nu opgelost en zal de GGD gaan opschalen. "Afgelopen week was het quotum zevenhonderd en op dit moment bereiden we ons voor om op te schalen naar 1.500 testen eind november, begin december."

Toekomst

Over de aankomende dagen zegt Stumpel het volgende. "We hopen dat de cijfers zullen afvlakken en dat verdere maatregelen uitblijven, maar het is echt koffiedik kijken. Tot nu toe blijven we een stijgende lijn zien."

Voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Pieter Broertjes, zal maandag met alle 25 Veiligheidsregio's samenkomen om de situatie omtrent het coronavirus te bespreken.