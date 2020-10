In de rij voor de avondwinkel na sluiten horeca: "Het lijkt wel een nachtclub"

AMSTERDAM - Geen rijen voor de nachtclub, maar voor de avondwinkel. Het is een beeld dat we het afgelopen weekend ook al zagen: nadat de kroegen hun deuren sluiten, wordt er bij Sterk aan De Clercqstraat nog even snel drank ingekocht voor een afterparty. "Ik dacht even dat het Leidseplein is verplaatst naar de Rozengracht. Het lijkt wel een nachtclub."