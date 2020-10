Deze week 223 mensen positief getest op corona, grootste stijging in Hoorn

WEST-FRIESLAND - Het aantal coronabesmettingen in West-Friesland is in de afgelopen week flink gestegen. In totaal werden er 223 mensen in de regio positief getest op het virus. Vorige week waren dit er 126 in West-Friesland. In de gemeente Koggenland werd er afgelopen week een persoon gemeld die overleed aan de gevolgen van corona.

Het grootste aantal positief geteste personen in West-Friesland komt uit de gemeente Hoorn, dat 88 nieuwe gevallen van coronabesmettingen kende. Hoorn wordt gevolgd door de gemeenten Medemblik en Koggenland, die respectievelijk 50 en 30 nieuwe gevallen kenden.

In de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec was de stijging minder groot dan in Hoorn en Koggenland. In Drechterland werden afgelopen week vijftien mensen positief getest, in Enkhuizen zeventien en in de gemeente Stede Broec achttien personen. In Opmeer werden afgelopen week vijf mensen positief getest op het coronavirus.

Zorgelijke situatie

Het kabinet kondigde afgelopen maand strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Volgens kersverse burgemeester van Koggenland Monique Bonsen zijn deze erg van belang. "We zien dat het aantal besmettingen blijft stijgen. Dat is niet alleen in de steden het geval, maar ook in Koggenland is de situatie zorgelijk", vertelt de burgemeester.

"Als gemeente houden we ons aan het advies van de GGD en het RIVM. Ik vraag onze inwoners nadrukkelijk de maatregelen op te volgen", gaat Bonsen verder. "Wanneer mensen vragen hebben of hulp zoeken, staan we voor ze klaar. Zo zorgen we voor elkaars gezondheid en helpen we sportclubs en ondernemers om hun activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten. We moeten dit echt samen doen."