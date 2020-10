FC Zaandam schrapt wedstrijden, KNVB wil er niet aan: "Sport is belangrijk"

ZAANDAM - Het bestuur van FC Zaandam heeft besloten om dit weekend alle wedstrijden te schrappen. Volgens de vereniging is het in de praktijk onmogelijk om je rond het voetbalveld aan de coronaregels te houden. "Daarom willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen", vertelt voorzitter Ard-Jan van Tilborg aan NH Nieuws.

FC Zaandam-voorzitter Ard-Jan van Tilborg - Floris van der Woude / NH Nieuws

FC Zaandam is niet de enige voetbalclub uit de provincie die de wedstrijden schrapt. Ook RKAV uit Volendam heeft besloten om dit weekend alle wedstrijden niet door te laten gaan. Volgens Erwin Dam, verenigingsondersteuner van de KNVB in Noord-Holland, spelen meer voetbalclubs in de provincie met de gedachte om wedstrijden niet door te laten gaan. Voortrekkersrol "Er gaan te veel mensen in een kleedkamer, er wordt toch nog stiekem een biertje gedronken op de club en de anderhalve meter afstand is een probleem", aldus Ard-Jan van Tilborg. "Met het besluit om de wedstrijden niet door te laten gaan willen we een voortrekkersrol pakken en hopen we een discussie op gang te brengen." Volgens Van Tilborg zouden de problemen namelijk binnen veel meer amateurverenigingen spelen, zoals tennis-, korfbal-, of hockeyclubs. KNVB Nu het coronavirus weer om zich heen grijpt klinkt vanuit veel verenigingen zelfs de roep om de competitie stil te leggen. "Vandaag zouden er eigenlijk twee teams bij ons op bezoek komen maar die hebben afgezegd omdat ze coronabesmettingen in de ploeg hebben", vertelt Van Tilborg. Toch wil de KNVB niks weten van een competitiestop. In een schriftelijke reactie laat Bram Groot van de bond aan NH Nieuws weten:

"Wij begrijpen de problemen die sommige clubs nu ervaren in de drie weken dat de huidige coronamaatregelen van kracht zijn. Dan lijkt het tijdelijk stopzetten van competities een oplossing. Er is echter geen garantie dat er daarna wel op de gebruikelijke manier gevoetbald kan worden. Daarom willen wij doorvoetballen zo lang dit veilig kan, sporten is tenslotte belangrijk voor de gezondheid. Wij volgen het kabinet dat zich laat adviseren door deskundigen en nemen geen strengere maatregelen dan volgens hen nodig is."

Door het besluit van de club kunnen zo'n twintig elftallen dit weekend niet voetballen. Toch kan het besluit volgens de voorzitter op veel steun rekenen van de leden. "Over het algemeen is er veel begrip maar we begrijpen ook dat sommige leden teleurgesteld zijn", vertelt hij. Respecteren Een van die leden is David Zwiebel, die vanochtend voor niks naar de club is gekomen. Op een leeg parkeerterrein staat hij voor een dicht hek, beveiligd met grote hangsloten. "Ik heb de berichten gemist in de appgroep", vertelt hij aan NH Nieuws. "Natuurlijk vind ik het jammer maar zo'n besluit heb je te respecteren. Ik denk wel dat het beter zou zijn als er voor iedere club hetzelfde besluit zou worden genomen." Van Tilborg hoopt dat andere clubs het initiatief zullen volgen. Hij is ervan overtuigd dat het virus dan weer sneller onder controle is. Morgen zal het bestuur van de voetbalvereniging opnieuw overleggen om een besluit te nemen over wedstrijden en trainingen in de komende periode. Bekijk hier de hele reportage.

