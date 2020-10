Gemeente Hoorn wil begrotingstekort van tien miljoen euro wegwerken

Marjon van der Ven, wethouder van financiële zaken in Hoorn: "Uiteindelijk is het gelukt om het meerjarenperspectief sluitend te maken, zonder verhoging van de OZB en andere lasten." Om die reden wordt er een beroep gedaan op de reserves van de gemeente. Wel geeft de wethouder aan dat de gemeente dat natuurlijk niet kan blijven doen.

De taken in het sociaal domein is één van de belangrijkste redenen voor het begrotingstekort in 2021. De taken in de zorg zorgen voor een tekort van van zes miljoen euro. Daarnaast heeft de coronacrisis een behoorlijke impact op de begroting. Dit namelijk vanwege extra kosten voor de gemeente, zoals een stimuleringsfonds, noodopvang en extra toezicht- en handhavingstaken. Maar er waren ook minder inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting.

Beheersende maatregelen

Het college brengt een breed pakket aan beheersende maatregelen waar de gemeenteraad naar kan kijken en keuzes uit kan maken. Deze maatregelen moeten zorgen voor een beperking van de tekorten in de begroting. Het gaat dan vooral om maatregelen in het sociale domein, zoals het verhogen van het tarief voor parkeervergunningen en het beperken van het budget voor wijkgericht werken. Het beheersen van de kosten binnen het sociale domein blijft lastig, vanwege het structureel te weinig geld vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg.

Het college benadrukt ook dat het belangrijk is om te blijven investeren in de stad. Het college ziet vooral een uitdaging op het gebied van werken en wonen. Daar willen zij zich dan ook voornamelijk op richten. Een goed voorbeeld van een project op dat gebied is het stadsvernieuwende project de Poort van Hoorn. Hierbij worden 1.000 nieuwe woningen gebouwd om het woningtekort in de stad terug te dringen.

De raad kijkt op 27 oktober en 3 november naar de begroting van 2021 en de plannen van het college om het begrotingstekort terug te dringen. Deze vergaderingen zijn live te volgen via de pagina van de Hoornse gemeenteraad.