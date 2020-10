Telstar verkoopt stadion dubbel en dwars uit: "Je hebt het recht om niet te komen"

"Dit is echt fantastisch", vertelt algemeen directeur Pieter de Waard op NH Radio. "We gaan de kaarten wel verkopen, maar de deuren blijven natuurlijk dicht." Fans betalen symbolisch een kaartje ter waarde van 1 euro en 63 cent, als knipoog naar het oprichtingsjaar van de club: 1963.

Door de actie is er nu al bijna een bedrag van 10.000 euro binnen gehaald. "Het zou helemaal prachtig zijn als de teller rond de 6.300 verkochte kaarten komt", aldus De Waard. Tot de aftrap vanavond om 21.00 uur kunnen mensen kaarten kopen. De aanvraag voor een extra ring op het stadion om de fans te kunnen huisvesten, is volgens de directeur al door de gemeente Velsen goedgekeurd. "Al deze mensen hebben het recht om niet te verschijnen, wie kan dat nou zeggen."

De familie Bliek

De vader van persvoorlichter Dennis Bliek, Piet Bliek, heeft lange tijd pleegkinderen opgevangen, daarom wil de club nu graag iets terug doen: "Het gezin Bliek zorgt al meer dan dertig jaar voor kinderen die in hun eigen omgeving onvoldoende aandacht krijgen. Heel veel plezierreisjes of bezoeken aan pretparken hebben zij daarom niet gedaan, het is nu de wens om dat alsnog mogelijk te maken. In de tijd die Piet Bliek resteert", vertelde De Waard al eerder op NH Radio.