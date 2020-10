FC Marlène bezorgt White Stones eerste nederlaag

De Heerhugowaarders openden fel en kwamen dankzij Stefan Dol en Mo Darri snel op voorsprong (0-2). Mede dankzij uitstekend keeperswerk van Mike Wesselink liep de score niet verder op.

In het tweede deel van de eerste helft kwam de nog ongeslagen thuisploeg beter in haar spel. Dennis de Waard en Anass Boulhalhoui trokken de stand recht, waarna Yassine Zakir met een van richting veranderd schot de Egmonders aan een 3-2 voorsprong bij rust hielp.

In de tweede helft bracht Dol FC Marlène met twee treffers weer op voorsprong. Zakir scoorde vervolgens nog wel de 4-4, maar Mo Darri en Iliass Bouzit bepaalden de eindstand op 4-6.

"Het begin was voor ons. Dan moet je 3-, 4-, 5-0 maken", aldus Dol die met drie treffers een belangrijk aandeel in de zege had. "Ik heb goede dingen gezien, maar er zijn ook zeker mindere dingen. Het is nog vroeg in de competitie. Ik maak met nog niet druk"

Tekst gaat verder onder de video