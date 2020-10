Goedkoop kaartje voor Telstar om niet te komen: "Zorg dat je er niet bij bent!"

"De club en de omgeving van de club willen vast bijdragen", vertelt algemeen directeur van club Pieter de Waard op NH radio, "daarom is deze actie ontstaan. Een kaartje van 1 euro 63 en zorgt dat je er niet bij bent."

De vader van persvoorlichter Dennis Bliek heeft lange tijd pleegkinderen opgevangen, daarom wil de club nu graag iets terug doen: "Het gezin Bliek zorgt al meer dan dertig jaar voor kinderen die in hun eigen omgeving onvoldoende aandacht krijgen. Dat is ook ten koste gegaan van de eigen budgetten."

"Heel veel plezierreisjes of bezoeken aan pretparken hebben zij daarom niet gedaan, het is nu de wens om dat alsnog mogelijk te maken. In de tijd die Piet Bliek resteert. Wij hebben betrokken en onverschrokken hoog in het vaandel staan," zegt de Waard. "En ik denk dat deze actie die lading dekt."

'Tweede ring'

"Ik moet bekennen dat het uitverkocht is, maar van de gemeente Velsen krijgen we een vergunning om een tweede ring te plaatsen," vertelt de Waard met een flinke knipoog. "We hebben ons als doel gesteld om 21.063 kaartjes te verkopen, daarmee verbreken we ook het record in de Keukenkampioendivisie van 20.000."

Als alle kaartjes worden verkocht haalt de club 34.332 euro op. "En voor de belastingdienst 3.200 euro, dus die helpen we ook weer", aldus De Waard.

"Er zijn zelfs mensen die er 163 gekocht hebben, of 120, dat is echt geweldig", zegt Pieter de Waard tot besluit.