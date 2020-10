Cabaretier Richard Kemper: “Heemskerk is soms foeilelijk, maar altijd een heerlijk dorp”

HEEMSKERK - Richard Kemper werd op 19 juni 1970 geboren in Heemskerk waar hij van zijn tweede tot zijn achttiende in het Rendorppark woonde met zijn ouders, broer en zus. Daarna vertrok hij de wijde wereld in, maar toch komt hij vaak nog terug. "Ik ga om de week naar mijn ouders in Heemskerk, en elke keer weer voelt het als een soort van thuiskomen."

Kemper praat honderduit over zijn jeugd, alsof hij vorige week nog door de buurt fietste. Hij woont al jaren in Bentveld, vlakbij Zandvoort, maar somt met het grootste gemak de straten op waar hij fietste en de namen van vriendjes met wie hij speelde. "John van de slager in het dorp, dat is trouwens nog steeds mijn beste vriend. Mijn neef Peter Jonker woonde 100 meter verderop. En Maureen, de dochter van de kapper, zij was mijn eerste vriendinnetje."

Kemper werkt jarenlang in de reclame tot hij in 1997 door een vriend wordt voorgesteld aan Remco Veldhuis, die van beide mannen weet dat ze graag op het podium willen staan. In 1999 treden Veldhuis & Kemper voor het eerst op met hun cabaretvoorstelling Half zo Echt, een onderdeel is hun lied Ik Wou Dat Ik Jou Was, waarmee ze landelijk doorbreken. In 2003 maakt Kemper officieel de overstap van de reclame naar het toneel.

De cabaretier, die wekelijks zijn nieuwste column voorleest op NH radio, vertelt hoe hij als tiener van 14 al dol was op muziek. "Ik ging elke week naar jazzconcerten in buurthuis De Jansheeren. In mijn eentje, en na afloop fietste ik met mijn walkman op terug naar huis."

Noordermaatweg

Aan de Noordermaatweg bewaart Kemper goede herinneringen, maar dat was in de jaren dat hij elke dag vanuit Heemskerk naar het Bonhoeffercollege in Castricum fietste wel anders. "Die lange polderweg, vaak in de druipende regen met links en rechts weilanden, ik was bij aankomst gesloopt. Als ik nu terugdenk aan mijn fietstochten langs die weg, de combinatie van natuur, het alleen zijn en de geur van koeienstront, dan verlang ik in tijden van drukte nog wel eens terug naar die eenzaamheid van toen."