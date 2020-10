Taart op Zaanlands Lyceum voor Coming Out Day 2020: "De school heeft een fijne sfeer"

ZAANDAM - De hele week staat op veel plekken al in het teken voor Coming Out Day, wat zondag plaatsvindt. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan het feit dat iedereen zichzelf moeten kunnen zijn. Leerling Gido: "Ik denk dat het heel belangrijk is, zodat mensen zich veiliger gaan voelen als ze weten dat er een hele groep achter hen staat."

Het valt docent en GSA-begeleider Bas Hageman op dat sinds het coronavirus meer leerlingen zich aanmelden voor 'hun' groep. De GSA, Gender and Sexualuty Alliance, is een groep scholieren die zich inzetten voor een veilig gevoel op school. Veilig Esther vindt het goed dat ze taart uitdelen: "Iedereen is heel erg vrolijk daardoor", en B'Elanna vult aan: "School is een plek waar je elke dag komt en het is heel erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en daarom vind ik deze dag heel erg belangrijk."

Er wordt wel meer over gesproken, maar vooroordelen zijn er nog steeds. "Ik zat een keer te appen in de klas", lachend vervolgt ze dat het niet de bedoeling is, "mijn docent zei toen: 'Hoe heet ie?' ik keek mijn docent toen aan en zei: 'u gaat er vanuit dat ik hetero ben?'" Zita moest lachen, maar het laat wel zien dat aandacht voor het onderwerp nog steeds nodig is. Aanstaande zondag is er extra aandacht voor iedereen uit de LGHBTIQ+ gemeenschap, maar het hele jaar door zijn alle leerlingen van het Zaanlands Lyceum welkom bij de GSA.