Politieauto botst tegen trein in Hoorn

HOORN - Een politieauto botste vanmiddag rond 16.30 uur tegen een trein op de spoorwegovergang Keern in Hoorn. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie laat via Twitter weten dat de agenten met spoed onderweg waren naar een melding, waarbij zij in botsing kwamen met de trein. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de botsing.

Het treinverkeer rond Hoorn is voorlopig stilgelegd. ProRail laat op Twitter weten dat ze onderzoeken of het spoor beschadigd is.