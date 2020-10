Remy en zijn vrienden: papa nandoe zorgt voor de opvoeding

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer hebben de nandoes weer kleintjes en kijken we hoe het gaat met de gebroken snavel van ooievaar Storm.

In het verblijf van de nandoes, dat zijn Zuid-Amerikaanse loopvogels, vergelijkbaar met de Afrikaanse struisvogels, lopen twee jongen rond. Niks bijzonders zou je misschien denken, maar dat is niet zo. Een paar maanden geleden vielen de kleintjes uit een vorig nest ten prooi aan een onbekend roofdier. Dat bleek na vangst een groot uitgevallen wilde kat te zijn. Daar hebben de nandoetjes nu niet meer van te vrezen: de kat zit veilig in een asiel.

Papa? Ja, papa. Want papa nandoe is bij deze vogelsoort degene die de opvoeding voor z'n rekening neemt. Moeders legt de eieren en daarna zit haar taak erop. Vader broedt de eieren uit en beschermt de jongen zodra ze uit het ei kruipen. Saskia: "Maar daar staat tegenover dat ze wel tien tot twaalf eieren kan leggen. Per keer. En het zijn grote eieren.

Als ze alle twaalf geboren zouden worden, zou vader nadoe het reuze druk hebben. In het wild sluiten de mannen daarom een verbond. Alle jongen worden bij elkaar gebracht in een grote groep en alle mannen letten op. Eigenlijk een soort crèche voor nandoes.

Met Saskia gaan we ook nog even langs Storm. Storm is een ooievaar die werd geboren in de broedmachine. Met z'n drieën waren ze toen en ze pasten in een schoenendoos. De laatste keer was Storm al zo groot als een volwassen ooievaar. Hij had alleen een probleem: zijn snavel bleek gebroken. Met een grote pleister en secondelijm werd de bek geplakt. En nu gaat het weer helemaal goed met hem.

Saskia: "Zijn snavel gaat nu zo goed dat ie z'n eten van de grond kan pakken. Dat kon ie in het begin niet, dat deed zeer. Hij kreeg zijn eten daarom in een bak water. Dat was makkelijker eten voor hem."

"De dierenarts kwam langs en was verbaasd over hoe goed de snavel genezen is. Z'n snavel staat nog wel een klein beetje scheef, maar gelukkig niet zo scheef als waarvoor we bang waren. Dat is dus heel positief."