Twintig auto's vernield in Amsterdamse parkeergarage

AMSTERDAM - In parkeergarage Q-park in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer zijn twinting auto's vernield. Bij veel voertuigen is het raam kapotgemaakt, een van de eigenaren vertelt bovendien dat haar dak is opengesneden.

De politie kreeg om 9.10 uur een melding binnen over de vernielingen. Het is nog onduidelijk wanneer dit precies heeft plaatsgevonden. Ook is er nog geen verdachte opgepakt.

Briefje

De meeste voertuigen staan inmiddels niet meer in de garage. Bij de auto die er nog wel staat, ligt een briefje onder de ruitenwisser van Q-Park. Hierop staat onder meer informatie over hoe de auto-eigenaren aangifte kunnen doen.

Of er iets uit de vernielde auto's is gestolen, is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden.