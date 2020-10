AZ'er De Wit verlaat Jong Oranje, middenvelder geschorst tegen Jong Cyprus

ZEIST - Dani de Wit heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten en gaat terug naar AZ. De middenvelder kreeg tegen Jong Gibraltar zijn derde gele kaart in de EK-kwalificatiereeks. Hierdoor is hij geschorst tegen Jong Cyprus.

Er wordt geen vervanger opgeroepen voor de topscorer van Jong Oranje (tien treffers) in de kwalificatiereeks. De AZ-speler kwam tot dusver twaalf keer in actie voor Jong Oranje en maakte tien doelpunten. Hij debuteerde op 16 november 2018 in de verloren wedstrijd tegen Jong Duitsland (3-0).

Jong Oranje speelt dinsdag 13 oktober om 18.00 uur (Nederlandse tijd) in Larnaca tegen Jong Cyprus.