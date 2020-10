Ajax staat Mazraoui en Traoré toch af aan nationale ploegen

De Amsterdamse club kon deze keuze maken vanwege een aanpassing in de regels van de FIFA. Afrikanen Zakaria Labyad (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) blijven wel in Amsterdam. De echtgenote van Labyad staat op het punt te bevallen. Kudus is in Nederland gebleven om medische redenen, meldt de club.

Tekst gaat verder onder de tweet