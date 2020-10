Marechaussee arresteert 'grappenmaker' na bommelding op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft vanmiddag op Schiphol een 62-jarige Zeeuw gearresteerd nadat hij in de vertrekhal riep bommen bij zich te hebben. De man uit Goes gaf bij zijn aanhouding toe dat het om een grap ging.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De marechaussee schaalde na de melding meteen op en zette een deel van de vertrekhal af. Met extra marechaussees en een explosievenspeurhond werd vervolgens onderzoek gedaan bij de incheckbalie waar de grapjas is aangehouden.

De man zit vast voor verder onderzoek. Na zijn aanhouding is de afzetting opgeheven en de vertrekhal vrijgegeven.

Groot keukenmes

Maandagavond moest de marechaussee ook al in actie komen toen een 27-jarige Tanzaniaan hen bedreigde met een groot keukenmes. Omdat de man niet luisterde naar oproepen om het mes weg te leggen werd hij in zijn been geschoten, overmeesterd en aangehouden.