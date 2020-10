Unieke Texelse schapenboeten bedreigd: "Voor veel boeren is het een sta-in-de-weg"

TEXEL - Ooit stonden er tweehonderd van op Texel, de schapenboet of op zijn Tessels skepeboet. Het is een uniek bouwwerk dat alleen op Texel voorkomt. Ooit diende het als voor opslag van hooi voor de schapen die vaak op land ver van de boerderij graasden. Nu hebben de boeten vaak geen functie meer en zijn ze nog slechts een toeristische bezienswaardigheid. Er zijn er nog een kleine zeventig over waarvan er enkele op instorten staan.

Wilma heeft wel een idee hoe de boeten gered zouden kunnen worden. "De skepeboet wordt door de toeristen gewaardeerd als prachtig en uniek element in het Texelse landschap. Waarom steekt de gemeente daarom geen toeristengeld in het behoud van de boeten?"

Voor Wilma Eelman is de schapenboet een van de mooiste Texelse uitvindingen. "Altijd met de schuine kant naar de overheersende zuid-westelijke windrichting gebouwd. Een airo-dynamisch bouwwerk. Zo ontstond er luwte aan de andere kant waar de schapen konden staan en de boer zijn hooi kon in of uitladen", vertelt Wilma. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van de schapenboet. "Voor veel boeren is de skepeboet een sta-in-de-weg. Het heeft geen functie meer, daarom laten ze het verkrotten."

Gea van Essen is beleidsmedewerker Erfgoed en monumenten van de gemeente Texel. Volgens haar is het geen kwestie van geld maar van goede wil. "Schapenboetbezitters krijgen per jaar 500 euro subsidie om de boet te onderhouden. Dat is niet veel maar lijkt me genoeg voor normaal onderhoud. Maar waar het volgens mij aan ligt is de schapenboeten geen prioriteit hebben voor veel boeren. Daarom verloederen ze."

In 2012 is er een tiental schapenboeten die op instorten stonden of verwaarloosd waren gered met steun van het Waddenfonds en Dorpsherstel. "Deze boeten staan er weer prachtig bij, maar als je die niet onderhoudt, raken ze over 20 jaar ook weer in verval" zegt Van Essen. Zij wilde dit voorjaar al met boeren en andere schapenboetbezitters rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe de boeten beter onderhouden kunnen worden en misschien weer een nieuwe functie kunnen krijgen.