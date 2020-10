Voorrangsplekken coronatest blijven leeg bij GGD Waterland

PURMEREND - Terwijl de meeste bewoners van Zaanstreek-Waterland twee of meer dagen moeten wachten om zich, soms ver buiten de regio, te laten testen, zijn de voorrangsplekken voor zorg- en schoolmedewerkers in de teststraat van de GGD soms leeg. Sinds deze week hebben schoolmedewerkers in Waterland ook nog een eigen extra snelteststraat tot hun beschikking hebben .

“Ook in de afgelopen week was er in de teststraat in Purmerend (ruim) voldoende capaciteit voor het met voorrang testen van zorgmedewerkers en leraren”, laat de GGD weten. Werknemers in de zorg en op scholen kunnen zich dagelijks met voorrang laten testen en krijgen binnen twaalf uur de uitslag. Nu blijkt dat veel van die plekken niet gebruikt worden.

Deze week begon OPSPOOR, de koepelorganisatie van basisscholen in Waterland, en kinderopvang SKOP, samen met huisartsenpraktijk SALT een eigen snelteststraat voor medewerkers van kinderopvang en scholen in de regio. De GGD laat nu weten dat de sneltests die daar gebruikt worden niet gevalideerd zijn in Nederland, en raadt mensen aan om naar de teststraat van de GGD te komen.

Geen voorrang kinderopvang

“Wij zijn er mee begonnen omdat we de vraag kregen van de scholen, omdat medewerkers van de kinderopvang geen voorrang krijgen bij de GGD." Zegt Christy Niemeijer van SALT. "We hadden gister 45 aanmeldingen van de scholen." Als mensen positief getest worden, worden ze alsnog doorgestuurd naar de GGD.

De sneltest die SALT gebruikt is wel gevalideerd door de WHO. “Dat is geen kleintje”, aldus Niemeijer. "Wij hebben hem in twee weken op de markt. We begrijpen dat GGD dat ook wil. Het Erasmus Medisch Centrum is de test nu aan het valideren. We betreuren het dat de GGD niet de samenwerking opzoekt”, zegt Niemeijer.

SALT zegt dat de medewerkers van OPSPOOR en SKOP binnen een uur een afspraak en de uitslag heb. De organisaties betalen zelf de test- en de locatiekosten.