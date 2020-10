'Regenboogbank' helpt Carlo (54) homoseksualiteit bespreekbaar te maken

DEN HELDER - 'Maak jezelf zichtbaar!' Met die boodschap gaat komende zondag tijdens de landelijke 'coming out'-dag de regenboogvlag uit bij Carlo Dubach in Den Helder. Eigenlijk wappert de vlag bijna dagelijks in de straat in de hoop homoseksualiteit bespreekbaar te maken voor iedereen. En dat doet doet Carlo het liefst op zijn eigen regenboogbank.