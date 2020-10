TenneT start groot bodemonderzoek: sonarboten voor kust Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Netbeheerder TenneT is deze week een groot en fijnmazig bodemonderzoek gestart ter hoogte van de Reyndersweg in Velsen-Noord. Op deze plek moeten de kabels van een nog te bouwen windmolenpark op zee gaan aanlanden. (Kite)surfers wordt gevraagd waakzaam te zijn, en niet in de buurt van de onderzoeksboten te komen.

De fervent watersporters zullen het deze week vast al zijn opgevallen: een sonarboot die manoeuvreert voor de kust, ter hoogte van het Kitesurfpad in Velsen-Noord. En onderzoekers die zich driftig met hun meetapparatuur over het strand bewegen. "Dit is nodig voor het ontwerp van de kabels, en om de exacte route en aanlegtechnieken te bepalen", laat TenneT aan NH Nieuws weten. "We hebben het dan over 65 kilometer aan kabeltracé op zee en de onderzoeken op het strand. De bodemonderzoeken op het land, van het strand tot aan het nieuw te bouwen transformatorstation op de Zeestraat, voeren we later dit jaar uit", aldus een woordvoerder van de netbeheerder. Tekst gaat verder onder de foto

Het bodemonderzoek voor de kust moet de laatste details in kaart brengen. "Het gaat om een stuk van 1.200 meter breed. Op zee verwachten we geen gekke dingen tegen te komen, maar je weet maar nooit." Mocht dat toch gebeuren, is het onduidelijk wat voor consequenties dat zou kunnen hebben voor het windmolenproject. "Misschien is er bijvoorbeeld extra detailonderzoek nodig over bepaalde bodemlagen. Of wie weet komen we toch een wrak tegen dat nog nergens op de bestaande kaarten staat. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten, kunnen we bepalen wat dit voor de route van het kabeltracé en de planning betekent."

Strijd tegen bouw trafostation De Dorpsraad Wijk aan Zee en actiegroep 'Ban de Brom' voerden de afgelopen jaren een verbeten strijd tegen de bouw van het enorme transformatorstation langs de Zeestraat in het kustdorp. TenneT wil daar een verdeelstation bouwen, dit om de via windmolens aan land gebrachte stroom verder te transporteren. De Dorpsraad vreest geluidsoverlast in Wijk aan Zee, dat door de aanwezigheid van Tata Steel toch al veel overlast ondervindt. Het transformatorstation zou met een omvang van 23 voetbalvelden groot, het grootste verdeelstation van Nederland moeten worden.

Olie- en gasleidingen De Noordzee ligt vol met mogelijke obstakels. "Uit de onderzoeken krijgen we ook meer informatie over de plekken waar we gaan kruisen met kabels en olie- en gasleidingen die nu al op de Noordzeebodem liggen, zoals de kabels van het bestaande windpark Egmond aan Zee. Met al deze partijen gaan we in gesprek. We kruisen elkaar, dus daar maken we goede afspraken over."

TenneT verwacht de komende weken geen problemen te krijgen met watersporters op zee. "Watersporters letten zelf natuurlijk ook al goed op eventuele schepen. Onze boten die dicht bij de kust onderzoek doen, varen stapvoets en kunnen alleen werken bij rustige weersomstandigheden. Bij wind en golven liggen de boten stand-by. Dat is natuurlijk het moment dat het voor surfers juist interessant wordt om hun board te pakken. We verwachten dus niet dat (kite)surfers veel van ons gaan merken." Het bodemonderzoek duurt nog tot eind oktober. In de de eerste helft van 2021 hoopt TenneT de vergunning aan te vragen om de kabels te kunnen leggen.